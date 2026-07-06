(ANSA) - BENEVENTO, 06 LUG - "Ringrazio i cittadini di Benevento. Ho toccato con mano l'affetto che mi riservano in un momento delicato della mia vita e oggi la classifica sul gradimento dei sindaci de Il Sole 24 Ore è la testimonianza statistica della benevolenza e del legame che mi ha unito in questi dieci anni di mandato sindacale a Benevento e che è un patrimonio politico che continuerà a dare frutti anche nel futuro". Lo scrive il sindaco Clemente Mastella a margine della pubblicazione della Governance Pool che lo vede nella top ten, tra i sindaci più amati d'Italia. "Non solo resto tra i sindaci più amati d'Italia e il più amato del Sud, insieme al mio amico Gaetano Manfredi, ma mi riempie d'orgoglio che il mio consenso ha un incremento, rispetto all'anno scorso, che è il più alto in assoluto, +7 punti - spiega - Ciò nonostante le cattiverie e gli ostracismi. Mi avversano da destra e sinistra, partiti di ogni colore. Ma la gente continua a stare dalla mia parte". (ANSA).