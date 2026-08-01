(ANSA) - BRUXELLES, 01 AGO - "In qualità di Paese di turno alla presidenza, l'Irlanda convocherà martedì una riunione del Consiglio 'Giustizia e Affari interni' dell'Ue, presieduta dal ministro della Giustizia Jim O'Callagh, per discutere degli sviluppi a Ceuta. Restiamo in stretto contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni e continuiamo a monitorare la situazione". Lo annuncia il presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, Micheál Martin, Taoiseach dell'Irlanda. La riunione si terrà in videoconferenza. (ANSA).