(ANSA) - SARZANA, 06 APR - Ancora due morti in un incidente stradale nello spezzino. Dopo il duplice incidente avvenuto sabato dove altri due motociclisti, di 81 e 38 anni, hanno perso la vita in due diversi scontri a Lerici e sul rettilineo della Ripa, ieri due turisti, marito e moglie, in moto, sono morti dopo un frontale con un'auto vicino a Sarzana. Il violento scontro ha sbalzato i duedalla sella della moto. Inutili i soccorsi. Anche il conducente della macchina è stato ricoverato per un sospetto infarto intervenuto dopo l'incidente. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polstrada. (ANSA).