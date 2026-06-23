(ANSA) - SIRACUSA, 23 GIU - "Un giro d'italia a vela competitivo. Una regata nata come nazionale, si è presto trasformata in internazionale con atleti provenienti da ogni parte del mondo. Una manifestazione con la Marina militare per valorizzarne gli elementi distintivi: la valorizzazione del mare, la disciplina e il senso dell'equipaggio". Luca Andreoli, amministratore delegato Difesa Servizi, sintetizza in poche parole il senso del Marina Militare Nastro Rosa Tour - il Giro dell'Italia a Vela organizzato da Difesa Servizi Spa, in collaborazione con la Marina Militare e Sei Sport & events, con la partnership istituzionale del ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del Coni. "Poco vento, fa molto caldo, i ragazzi sono arrivati da Taranto lentamente ma in maniera avvincente - ha detto Luca Andreoli, amministratore delegato Difesa Servizi -. Da Siracusa partiamo verso Tropea che si preannuncia anche quella una tappa con poco vento. Siracusa è una località stupenda e il villaggio e uno dei più belli del tour". Oggi è stata l'ultima giornata della tappa siracusana che ha visto il Villaggio della Vela animarsi con il progetto Giovani Mare e futuro - Valore Paese Italia: una ventina di giovani che hanno incontrato il personale della Marina militare per parlare di sicurezza in mare e sulla tutela dell'ambiente marino, con esplorazione, biologia e visori di realtà aumentata. I giovani sono usciti per un'attività a largo a bordo del Figaro, barca utilizzata per le navigazioni d'altura nella disciplina off shore. Il Marina militare nastro rosa Tour si distingue per la sua complessità tecnica, racchiudendo tre spettacolari discipline: l'offshore; l'Inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi waszp; e infine il board, la disciplina acrobatica del Wing Foil. Per la regata il vincitore di tappa nella categoria off shore è stato il team dell'Aeronautica militare. Nel pomeriggio, il Villaggio della Vela ha ospitato il racconto musicale di alcune delle più celebri favole di Esopo a cura di Veronica Maya. Prima l'esibizione della Banda dell'Aeronautica. La serata è terminata con la cerimonia di premiazione degli equipaggi vincitori di tappa. (ANSA).