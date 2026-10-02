(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Nel Tribunale di Firenze "la giustizia si è capovolta: un feroce boss si è travestito da pm per rilanciare le sue infami accuse senza il minimo contraddittorio, e gli si è permesso di trascinare sul banco degli imputati chi non può nemmeno difendersi. Questo è il processo contro Baiardo: un monumento all'ipocrisia giudiziaria". In una lettera a 'Il Giornale', Marina Berlusconi replica così alle affermazioni del boss Graviano. "Baiardo, accusato di calunnia, è soltanto un pretesto: i veri imputati sono Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, costretti a un processo surrettizio che fa scempio delle regole dello Stato di diritto". (ANSA).