(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Leonardo chiude i primi 9 mesi del 2026 con un utile netto adjusted di 812 milioni, in aumento del 74% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. Ricavi (+14% a 15,3 miliardi) e Ebita (+38% a 1,3 miliardi) sono "in crescita in tutti i settori di business". In evidenza la "forte crescita degli ordini a conferma del posizionamento del gruppo nei diversi domini e mercati in cui opera", +28% a 23,3 miliardi. Con il consolidamento di Iveco Defence Vehicles il portafoglio ordini supera per la prima volta i 60 miliardi (+28% a 60,4 miliardi). La guidance 2026 sugli ordini è stata ulteriormente rivista al rialzo a 29,5 miliardi. Sono risultati che "confermano - commenta l'ad, Lorenzo Mariani - la validità del nostro percorso di sviluppo, caratterizzato da solidità finanziaria, significativa proposizione commerciale, profondità dell'offerta e ampliamento della capacità produttiva". (ANSA).