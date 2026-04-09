(ANSA) - ROMA, 09 APR - In vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuovo presidente. Non vengono quindi confermati l'ad ed il presidente uscenti, Roberto Cingolani e Stefano Pontecorvo. Per Eni vengono indicati Claudio Descalzi amministratore delegato e Giuseppina Di Foggia presidente. Per il rinnovo del consiglio di amministrtazioone di Enel il ministero dell'Economia conferma invece Flavio Cattaneo come amministratore delegato e Paolo Scaroni come presidente. Infine, ai vertici Enav sono indicati Sandro Pappalardo presidente e Igor de Biasio amministratore delegato. (ANSA).