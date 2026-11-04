(ANSA) - ROMA, 04 NOV - A dieci anni dalla nascita di Non Una Di Meno, "ci ritroviamo al Forte Prenestino con una mostra che attraversa la nostra storia: immagini, memorie e tracce di un movimento che continua a lottare contro la violenza patriarcale. Perché la memoria è uno strumento di lotta. Perché le nostre storie sono collettive. Per continuare ad immaginare insieme". La mostra 'Marea' sarà inaugurata l'8 novembre al centro sociale Forte Prestino a Roma e rimarrà aperta il 12, 13 e 14 novembre 2026 dalle 17 e il 15 novembre per tutta la giornata. (ANSA).