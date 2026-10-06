(ANSA) - ROMA, 06 OTT - E' "un impatto enorme", "una emergenza vera", quello del costo dell'energia per le imprese: tra le energivore "cominciamo a vedere alcune aziende che riducono la produzione o addirittura stanno pensando di smettere di produrre almeno fino a quando ci sarà questa situazione", dice l'industriale dell'acciaio e past president di Confindustria Emma Marcegaglia che, dal Made in Italy Summit di Sole 24 Ore, Ft e SkyTg24, avverte: "Non credo che possiamo resistere ancora molto se non con alcune decisioni di politica industriale". E sottolinea: "Siamo ben consapevoli del tema del deficit, sono d'accordo sul fatto che che oggi l'Italia si distingue da altri paesi proprio perché dimostra capacità di tenere a bada il deficit. Però bisogna fare alcune cose che aiutino le imprese in un momento così difficile". "In momenti straordinari servono anche decisioni straordinarie". Come anche "commissariare le Regioni che non decidono" bloccando gli investimenti sulle rinnovabili (ANSA).