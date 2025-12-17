(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Novembre segna un cambio al vertice nelle classifiche del Giornale della Libreria, realizzate in collaborazione con NielsenIQ BookData e IE - Informazioni Editoriali per la catalogazione bibliografica. A guidare la top 10 è Sotto mentite spoglie di Antonio Manzini (Sellerio), che debutta direttamente al primo posto nella generale e conferma la leadership anche nella narrativa italiana. Argento per La bugia dell'orchidea, nuovo titolo di Donato Carrisi (Longanesi), secondo sia nella generale sia nella narrativa italiana, mentre al terzo posto entra But Santa, I love him, il calendario dell'avvento romance di Hazel Riley e Karim B. (Sperling & Kupfer), terzo anche nella narrativa italiana. Subito fuori dal podio, L'ultimo segreto di Dan Brown (Rizzoli) è quarto nella generale e primo nella narrativa straniera, seguito al quinto posto da Francesco. Il primo italiano di Aldo Cazzullo (HarperCollins Italia), che guida la classifica della saggistica divulgativa, accademica e professionale. Sesta posizione per Mandorla amara di Cristina Cassar Scalia (Einaudi), quarta nella narrativa italiana, mentre Missione risata di Pera Toons (Tunué) è settimo nella generale e primo nella classifica fumetti. Completano la top 10 The Breakfast Club. Niente è come sembra di Viola Silvi, Cristiano Borsi e Fabio Ferrucci (Mondadori Electa), nato dall'omonimo progetto social, ottavo nella generale e secondo nella saggistica; Il cerchio dei giorni di Ken Follett (Mondadori), nono nella generale e secondo nella narrativa straniera, e L'orologiaio di Brest di Maurizio De Giovanni (Feltrinelli), decimo nella generale e quinto nella narrativa italiana. Nei fumetti, come anticipato, Missione risata di Pera Toons (Tunué) guida la classifica di settore - ma compare anche in ottava - seguito da Orbit orbit di Caparezza (Sergio Bonelli Editore, nella doppia versione standard e delux, poco più sotto) e da Dragon Ball Super di Akira Toriyama (Star Comics), che annuncia in top 10 un'ampia presenza di manga, con più titoli di Jujutsu Kaisen di Gege Akutami (Panini Comics) e Solo Leveling di Chugong e h-goon (Star Comics), accanto ad autori del fumetto 'classico' italiano, come Leo Ortolani con Tapum (Feltrinelli Comics). Nella manualistica continua a dominare la divulgazione pratica legata a cucina e benessere: in testa La mia cucina per tutti di Benedetta Rossi (Mondadori Electa), seguita da Usa il cervello prima che lui usi te di Paolo Borzacchiello (Mondadori) e da La teoria di lasciare andare di Mel Robbins e Sawyer Robbins (Newton Compton). Ogni mese il Giornale della Libreria, testata dell'Associazione Italiana Editori (Aie), pubblica online l'elenco dei 100 libri più venduti insieme alle classifiche settoriali per narrativa italiana e straniera, ragazzi, saggistica, manualistica e fumetti. Le prime dieci posizioni sono in libera consultazione, mentre per accedere alle successive è sufficiente registrarsi gratuitamente a questo link: https://www.giornaledellalibreria.it/categorie/le-classifiche-19 .html. (ANSA).