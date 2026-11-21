(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell'Italia". Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, commentando la notizia del suicidio dell'ex capo della polizia. (ANSA).