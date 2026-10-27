(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Il governo conferma il proprio impegno per dare continuità alla produzione dell'acciaio in Italia e per assicurare prospettive industriali a Taranto, con forni elettrici e decarbonizzazione. Ma non può allo stato di soddisfare la richiesta delle organizzazioni sindacali di disporre e discutere di un preciso cronoprogramma del processo di decarbonizzazione. Tale richiesta sarà posta all'esame del tavolo non appena risulteranno sciolti i fattori di incertezza". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, durante l'incontro con i sindacati sull'ex Ilva. (ANSA).