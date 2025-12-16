(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Deciso aumento delle aliquote del credito d'imposta nella Zes unica per "l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura". E' quanto si legge nell'emendamento del governo alla manovra secondo cui salgono rispettivamente al 58,7839% e al 58,6102% dal 15,2538% e dal 18,4805%, "con riferimento agli investimenti effettuati, da un lato, dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, dall'altro lato, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli", viene spiegato nell'emendamento. Gli oneri finanziari derivanti dalle predette rideterminazioni sono pari a 133,289 milioni di euro, si fa presente. (ANSA).