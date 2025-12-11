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(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Viene ridotto l'impatto della stretta sui dividendi introdotta dalla manovra. Una riformulazione del governo relativa all'articolo 18 cambia infatti le condizioni di esclusione dal trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti: l'accesso al "regime della cosiddetta 'esclusione', previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione" - si legge nella relazione tecnica - è quindi limitato ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute direttamente o indirettamente tramite società controllate superiori al 5% o di importo superiore a 500mila euro. Il gettito stimato nella Relazione tecnica parte da 22,7 milioni nel 2026 per salire a 32,9 milioni a regime dal 2029. (ANSA).