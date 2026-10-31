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(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Con il calo delle nascite, il governo prevede la possibilità di riassegnare le risorse eventualmente eccedenti destinate agli asili nido. È quanto stabilisce l'articolo 121 della manovra, che introduce per il 2027 un nuovo meccanismo di riparto dei fondi. "La progressiva riduzione della popolazione nella fascia di età interessata", si legge nella relazione tecnica, può consentire di raggiungere l'obiettivo del 33% di copertura degli asili nido in ciascun comune "con un ammontare di risorse inferiore a quello complessivamente stanziato", rendendo così disponibili "risorse eccedenti". (ANSA).