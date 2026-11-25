(ANSA) - ROMA, 25 NOV - È in corso a Palazzo Chigi una riunione tra maggioranza e governo per definire metodo e programmazione dei lavori per l'esame della manovra in commissione alla Camera. A quanto si apprende, partecipano il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, i sottosegretari Matilde Siracusano e Paolo Barelli, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo e il sottosegretario Federico Freni, Daria Perrotta, ragioniera generale dello Stato, il presidente della commissione Bilancio Giuseppe Mangialavori, i capigruppo e i relatori di maggioranza. (ANSA).