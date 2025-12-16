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(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione. E' quanto prevede l'ultimo emendamento depositato dal governo alla manovra. La misura scatta dal primo luglio 2026 ed esclude il lavoro domestico. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può scegliere di rinunciare - si legge nel testo - "conferire l'intero importo del Tfr maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta" o "mantenere il Tfr secondo il regime" previsto per legge. Scelta che può essere in un secondo momento revocata. (ANSA).