(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Opposizioni sulle barricate dopo la notizia che il relatore della Lega per la manovra sarà Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive. "È grave, un'operazione inguardabile. Ci troviamo con un relatore" della manovra "che non fa parte della commissione Bilancio ed è un'anomalia. È una persona esterna per un gruppo specifico ed è una disconferma per le persone che sono lì rappresentate. Solidarietà", ha detto nell'Aula della Camera la deputata del Pd Cecilia Guerra. "Io trovo indegno che il presidente di un'altra commissione arrivi e commissari le deputate per un redde rationem nella Lega", le parole di Elena Bonetti di Azione. "È un commissariamento della commissione Bilancio nella sua componente Lega - ha concordato Daniela Torto del M5s -. Solidarietà alle colleghe competenti e rispettose. Salvini commissaria Giorgetti". (ANSA).