(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Negli ultimi cinque anni il servizio sanitario nazionale ha sofferto un taglio invisibile di 22,7 miliardi come risultato della progressiva riduzione del Fondo sanitario nazionale in rapporto al Pil. È la stima di Fondazione Gimbe audita sulla manovra in Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. Dal 2022, ha illustrato il presidente Gimbe Nino Cartabellotta, in termini assoluti il Fondo sanitario nazionale è cresciuto di 20,9 miliardi passando da 125,4 miliardi del 2022 ai 146,3 miliardi previsti per il 2027. Tuttavia, lo scenario cambia se si considera il Fondo Sanitario Nazionale in rapporto al Pil. In tal caso, se nel 2022 il Fsn rappresentava il 6,27% del prodotto nazionale il suo peso si è progressivamente ridotto negli anni successivi fino ad arrivare al 6,14% nel 2026 e a scendere al 6,11% nel 2027. "Piccoli decimali che, sommati tutti insieme, sono quasi un punto di Pil", ha detto Cartabellotta. Secondo Gimbe, se dal 2023 al 2027 il rapporto fosse rimasto al livello del 2022, il servizio sanitario avrebbe potuto disporre di circa 22,7 miliardi in più. Gli effetti di questo mancato incremento si osservano soprattutto nei bilanci delle Regioni, che, nel 2025, hanno osservato un disavanzo di 2,3 miliardi, quasi 800 milioni in più rispetto al 2024. Per le Regioni la scelta è "tagliare servizi o aumentare le tasse ai cittadini", ha aggiunto Cartabellotta. "In entrambi i casi sono i cittadini a pagare". Dal canto, loro i cittadini sono già in sofferenza: la spesa sanitaria sostenuta dalle famiglie nel 2025 ha raggiunto i 42,4 miliardi. "Questa spesa negli ultimi anni si sta appiattendo, ma non perché i cittadini vengono più coperti da tutte le pubbliche, ma perché cresce il numero di persone che non possono spendere per la salute", ha sottolineato il presidente Gimbe. Si spiegano anche in questo modo le 5,6 milioni di persone che rinunciano a prestazioni sanitarie. Sulle misure contenute in manovra, Gimbe sollecita diverse correzioni, soprattutto di "destinare integralmente al fondo sanitario il voucher anziani. Gli anziani hanno bisogno di una presa in carico continua, non di un bonus temporaneo", ha concluso Cartabellotta. (ANSA).