(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Sulla "exit tax" contenuta in manovra e della quale "condividiamo la ratio" servono comunque "tre correzioni". Lo sottolinea la presidente dei senatori di FI Stefania Craxi. "Va tassato solo ciò che è maturato in Italia - elenca - prendendo come riferimento il valore dei beni al momento dell'arrivo, come già avviene per le imprese. Va mantenuta la promessa fatta a chi ha scelto il regime per i nuovi residenti, perché uno Stato credibile non cambia le regole a partita in corso. E va reso il meccanismo pienamente europeo, con un rinvio pieno per chi si trasferisce in un altro Paese dell'Unione, senza l'anticipo del 50 per cento e la garanzia, previsioni che oggi rischiano di non reggere davanti alla Corte di giustizia. Per questo lavoreremo in Parlamento, insieme al governo e alla maggioranza, per migliorare la norma". (ANSA).