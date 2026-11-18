(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Una spalmatura dimezzata, su 5 anni anziché 10, dei crediti del Superbonus per le micro, piccole e medie imprese. E' la proposta con cui Forza Italia punta a modificare lo spalma-crediti del Superbonus previsto in manovra. L'emendamento stabilisce che per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese con crediti complessivi fino a 500 mila euro, la quota annuale dei crediti utilizzabile in compensazione nel 2027 venga "ripartita in cinque quote annuali di pari importo", utilizzabili dal 2027 al 2031, anziché le 10 previste dal testo della manovra. (ANSA).