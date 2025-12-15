(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Arriva un nuovo gioco, denominato 'Win for Italia Team', le cui risorse saranno in parte destinate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano per il finanziamento dei progetti olimpici dell'Italia Team. E' quanto previsto in un ultimo pacchetto di riformulazioni alla manovra arrivate in commissione Bilancio al Senato. Sarà l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, con provvedimento direttoriale, ad introdurre e regolare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della manovra, "il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato 'Win For Italia Team' con montepremi pari al 65% della raccolta", in linea con quanto previsto "per gli altri giochi appartenenti alla famiglia 'Vinci per la Vita - Win for Life'", si spiega nella relazione tecnica. "La quota residuale, pari al 26,50% della raccolta - quale quota residuale dell'intera raccolta, dedotti il montepremi, l'aggio ai rivenditori e al Concessionario e al netto della quota spettante alle autonomie speciali calcolata sulla raccolta", è destinata al Coni per il finanziamento dei progetti olimpici dell'Italia Team. "Sul piano degli effetti finanziari, tenuto conto che si tratta di un gioco di nuova istituzione, non vengono stimati effetti in bilancio", precisa la relazione tecnica. (ANSA).