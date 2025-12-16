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(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Nuove risorse per 1,3 miliardi per finanziare il credito d'imposta Transizione 4.0, i cui fondi sono andati esauriti. E' quanto prevede l'emendamento del governo alla manovra. Si prevede che venga istituito, nello stato di previsione del Mef, un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per il 2026 "al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese". Le risorse possono essere assegnate, "limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsi per il credito di imposta" Transizione 4.0, da usufruire "esclusivamente in compensazione" presentando il modello F24 nel corso del 2026. (ANSA).