(di Giulia Bertollini) (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Dai vecchi alibi del 'raptus' e del 'troppo amore' all'ingresso della parola femminicidio nel lessico comune e nel codice penale: quanto è cambiato davvero il racconto giornalistico della violenza contro le donne e quali stereotipi resistono ancora nelle redazioni? A fare il punto, a quasi dieci anni dalla nascita della carta deontologica, sarà l'iniziativa 'Il Manifesto di Venezia verso il decennale', in programma il 27 novembre 2026 al Teatro La Fenice di Venezia. L'appuntamento segnerà l'avvio di un percorso di confronto che culminerà il 25 novembre 2027, nuovamente alla Fenice, per celebrare i dieci anni del Manifesto. Nato su iniziativa del Sindacato Giornalisti Veneto e della Commissione Pari Opportunità della Fnsi, insieme alla Cpo Usigrai e all'associazione GiULiA Giornaliste, con la successiva adesione della Cpo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Manifesto ha rappresentato fin dall'origine un impegno concreto per un'informazione rigorosa, consapevole del peso delle parole e libera da discriminazioni. Al centro dell'incontro del 27 novembre ci sarà la presentazione della ricerca condotta dal 2017 al 2026 dall'Osservatorio Step - Stereotipi e Pregiudizi dell'Università La Sapienza di Roma, curata dalla presidente Flaminia Saccà. "Guardando ai dati criminali, nel 2017 su 357 omicidi volontari le donne uccise erano 123 e di queste 89, pari al 72,4%, erano vittime di femminicidio. Nel 2025, su 286 omicidi complessivi, le donne uccise sono state 97, ma ben 85 - l'87,6% - sono state uccise nell'ambito familiare o di relazioni affettive. Il lavoro giornalistico è sia specchio della cronaca sia propulsore di una mentalità differente: se oggi usiamo la parola femminicidio e nel 2025 siamo arrivati a una legge specifica, è anche grazie al Manifesto di Venezia e alla battaglia portata avanti negli anni, segnati da casi che hanno inciso profondamente sulla coscienza collettiva come quelli di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano. Il 27 novembre non sarà solo celebrativo, ma un confronto su una situazione che resta in una fase acuto-cronica", spiega Mara Pedrabissi, presidente della Cpo Fnsi, alla conferenza stampa nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana a Roma. Sulla portata culturale del documento insiste Monica Andolfatto, componente di Giunta Fnsi e del direttivo del Sindacato Giornalisti Veneto: "Dieci anni fa la parola femminicidio non era affatto sdoganata, subimmo risatine e attacchi anche sui giornali. Ma eravamo convinte che il linguaggio fosse un atto politico-culturale e che bisognasse fermare la vittimizzazione secondaria. Oggi il Manifesto è entrato nel Codice deontologico ed è diventato patrimonio comune anche a livello europeo e internazionale". Un respiro globale confermato da Mimma Calligaris (GenDeg Efj): "Il Manifesto ha aperto una strada importante, venendo recepito dalla Federazione Internazionale dei Giornalisti e dal Cendeg europeo. Ora l'attenzione si concentra anche sulle nuove frontiere della violenza, come l'hate speech e gli attacchi online contro le colleghe, mentre la rete dei centri antiviolenza ci chiede con forza di continuare a raccontare la violenza con le parole giuste". Per Roberta Lisi, segretaria di GiULiA Giornaliste, "le parole cambiano i modelli culturali e l'alleanza tra donne ha permesso di affermare la specificità del reato di femminicidio, ma la strada è ancora lunga tra titoli irrispettosi e resistenze sulle declinazioni al femminile". A tracciare i progressi concreti nelle redazioni è infine Silvia Garambois, promotrice dell'Osservatorio Step: "Dieci anni fa i giornali liquidavano tutto con il 'raptus' o con la variante del 'troppo amore' e della gelosia. Oggi questi alibi sono quasi del tutto scomparsi dalle cronache: è un merito collettivo di giornaliste e giornalisti, perché il Manifesto di Venezia non è 'cosa da donne', ma un patrimonio di tutta l'informazione corretta". (ANSA).