(ANSA) - TRIESTE, 22 OTT - "Piena solidarietà alla segretaria del Pd di Trieste e durissima condanna verso gli autori di un manifesto che va oltre l'attacco politico ma è un gesto di violenza e intimidazione personale dal marchio inequivocabile neofascista. La sigla che rivendica questo atto spregevole si è già fatta conoscere per iniziative simili ma questa volta la valenza simbolica dell'immagine è troppo pesante e ci aspettiamo si stigmatizzata da tutte le forze politiche". Lo afferma la segretaria del Pd Fvg Caterina Conti, condannando i manifesti affissi all'esterno di una scuola statale, la 'Don Milani' di Trieste, firmati dall'organizzazione di destra "Blocco studentesco Trieste". I manifesti e contrassegnati dal simbolo riportano la scritta "Partito Democratico vergogna d'Italia" e l'effige è il volto della segretaria del Pd provinciale di Trieste Maria Luisa Paglia, sul quale è stata tracciata una ics. (ANSA).