(ANSA) - PARIGI, 05 NOV - Il liceo Françoise de Tournefeuille a, vicino a Tolosa, nel sud-ovest della Francia, è stato incendiato oggi a margine delle manifestazioni in Francia. Alcuni individui sarebbero penetrati nell'istituto lanciando poi dall'interno fuochi d'artificio servendosi di appositi mortai. Parte dell'edificio è andata in fiamme, nonostante i pompieri siano subito accorsi. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Kamel Chibli, ha denunciato "atti inammissibili" e ha esortato tutti a "condannarli con la massima fermezza" chiedendo poi "misure eccezionali e sanzioni all'altezza della gravità dei fatti". (ANSA).