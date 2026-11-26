(ANSA) - FOGGIA, 26 NOV - Sette persone residenti nella provincia di Foggia sono indagate per blocchi stradali, furti e danneggiamenti commessi durante le manifestazioni contro il caro carburante nello scorso mese di ottobre. La polizia ha eseguito questa mattina un decreto di perquisizione e sequestro locale, veicolare e personale nei confronti dei sette, accusati di essersi associati al fine di organizzare, promuovere e realizzare un numero indeterminato di delitti nell'ambito delle proteste di un mese fa. Le indagini di squadra mobile, Digos e polizia stradale, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno consentito di ricostruire il ruolo degli indagati che avrebbero organizzato blocchi stradali e commesso furti e danneggiamenti ai danni di veicoli e di persone che non intendevano partecipare alle proteste. Tra gli episodi contestati, anche il lancio di sassi, mattoni e chiodi dai cavalcavia lungo le arterie autostradali e disseminati sulla carreggiata, condotte - spiega la polizia in una nota - che avrebbero messo a rischio la sicurezza degli utenti della strada. Cinque degli indagati, nel corso delle manifestazioni, avrebbero, inoltre, fermato un furgone che trasportava pesce destinato alla vendita e, usando violenza fisica verso il conducente del mezzo, prima gli avrebbero intimato di unirsi alla protesta e poi, visto il suo rifiuto, avrebbero aperto il vano gettando a terra parte del pescato e impossessandosi della restante quantità, caricandola su una delle vetture in uso agli indagati stessi. (ANSA).