(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Una manifestazione con alcune centinaia di studenti medi, che nel tragitto potrebbe salire a un migliaio, si è mossa da piazza Santa Maria Novella a Firenze e contesta il ministro Giuseppe Valditara che oggi è atteso a Firenze per il Festival delle Regioni. Insieme agli studenti anche un gruppo di docenti e, fra gli altri, il sindacato Cgil. Il corteo si è diretto lentamente verso San Lorenzo. Secondo quanto previsto dovrebbe raggiungere piazza Indipendenza. Al momento la manifestazione si svolge in modo ordinato. Sono scanditi slogan e cartelli per la "difesa della scuola" e di critica contro Valditara che proprio a Firenze è atteso per un intervento nel pomeriggio in un luogo ancora non precisato. Sventolate un paio di bandiere della Palestina. (ANSA).