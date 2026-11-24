(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sul condono "ne ho sentite talmente tante... La nostra posizione la esprimeremo nel momento in cui sapremo qual è la proposta reale". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, al termine della conferenza Stato-città con la premier Giorgia Meloni, interpellato sugli emendamenti legati al condono edilizio in manovra. "E' chiaro che non possiamo far ricadere sui comuni problemi che sono decennali e non hanno trovato una risposta nelle procedure fino ad oggi obbligate", ha evidenziato. (ANSA).