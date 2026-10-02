(ANSA) - LONDRA, 02 OTT - ll Manchester City ha presentato ricorso contro la decisione della commissione indipendente che martedì ha ritenuto il club colpevole di tutte le accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League tra il 2009-10 e il 2017-18. In una breve dichiarazione, il City ha sostenuto che il verdetto contiene «chiari errori materiali, di diritto, di principio e di fatto» e che è pertanto «insicuro». Il club ha ribadito la propria innocenza e affermato di aver depositato giovedì sera «una mole completa di prove inconfutabili» a sostegno delle proprie posizioni. Secondo fonti citate dalla BBC, nel ricorso il City avrebbe sostenuto che i principali accordi di sponsorizzazione erano stati finanziati dal governo di Abu Dhabi e non dai proprietari del club. La commissione ha concluso che il City avrebbe stipulato «contratti fittizi» con diversi partner commerciali nell'ambito di un piano per occultare finanziamenti segreti per oltre 830 milioni di sterline. La Premier League sostiene che il club abbia violato «sistematicamente» le regole per quasi un decennio. Venerdì la Football Association ha definito la vicenda di «significativa» rilevanza per l'integrità del gioco. La FA sta valutando la decisione e le sue implicazioni e potrebbe, in base ai propri poteri, avviare un'indagine e adottare ulteriori provvedimenti. (ANSA).