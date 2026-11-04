(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Aveva fatto un appello per trovare i soldi necessari a provare un farmaco per il tumore al pancreas che potrebbe allungare la sua aspettativa di vita e quindi il tempo da trascorrere con i suoi gemelli di tre anni: ora Jessica Scarpa di Olginate, nel Lecchese, con un tumore metastatico, potrebbe venire curata a casa. "Riteniamo doveroso impegnarci affinché i pazienti possano accedere alle migliori cure che la medicina, grazie anche alle tecnologie più moderne, oggi messe a disposizione. Vogliamo fare tutto il possibile - ha spiegato l'assessore al Welfare Guido Bertolaso senza fare il nome di Jessica - per aiutare questa paziente, ma anche per dare una risposta a chi possa trovarsi nella stessa situazione, di fronte a una malattia terribile come il tumore al pancreas". "Per questo caso abbiamo già acquisito la valutazione dell'oncologo di riferimento. Per eventuali altri - ha aggiunto - sarà necessario verificare, sempre attraverso il parere dello specialista, che le condizioni cliniche siano compatibili con le indicazioni previste per l'utilizzo del farmaco, in conformità con quanto oggi autorizzato dalla FDA (Food and Drug Administration), così da valutare la possibilità di presentare un'istanza di autorizzazione straordinaria tramite la struttura che ha in cura il paziente". Jessica aveva aperto una raccolta fondi su gofoundme lo scorso 9 ottobre che ora è arrivata a sfiorare i 450mila euro in donazioni. (ANSA).