(ANSA) - ISERNIA, 22 SET - Due maestre imputate per maltrattamenti sui bambini in un asilo di Venafro sono state condannate dal Tribunale di Isernia a due anni e quattro mesi di reclusione. La vicenda risale alla fine 2018 quando, sulla base delle denunce dei genitori, la Squadra Mobile di Isernia avviò l'indagine denominata 'Lasciateli giocare' e pochi mesi dopo, nel 2019, le due donne furono indagate per il reato specifico. Stasera, dopo un lunga camera di Consiglio la giudice Martina Guenzi ha pronunciato la sentenza di condanna che contiene anche l'interdizione dai pubblici uffici per due anni e quattro mesi e il risarcimento alle parti civili; il pm Francesco Inserra aveva chiesto la condanna a un anno e quattro mesi. Le telecamere installate dalla polizia durante l'indagine consentirono di verificare i diversi episodi di violenza fisica e psicologica ai danni dei bambini. "Un primo passo - ha detto l'avvocato Di Grezia dello studio Messere che ha assistito alcune delle parti civili - verso la giustizia, sofferta, lunga. Sono stati otto anni di processo e sofferenza per i genitori che purtroppo nel corso del dibattimento hanno rivissuto quanto patito dai loro bambini". I genitori erano presenti in aula alla lettura della sentenza e hanno espresso soddisfazione. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni. "Prima di ogni commento - ha commentato il difensore di una delle maestre, Perrotta - bisognerà leggere le motivazioni. E faremo le valutazioni del caso. Di certo sarà presentato ricorso in appello". (ANSA).