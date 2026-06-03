Alberi caduti, allagamenti e forti disagi al traffico stamattina a Roma, colpita da un violento nubifragio dalle prime ore del mattino e da una tromba d'aria nella zona di Conca d'oro che ha sollevato un banco del mercato, finito su un'auto in sosta. Al lavoro vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale in campo per gestire la viabilità. I maggiori disagi si sono registrati nei quartieri Nomentano, Salario e Parioli. Disagi sulla tangenziale est dove c'è stata in più punti una riduzione di carreggiata a causa dei rami finiti sulla sede stradale. (ANSA).