(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 APR - Situazione critica a causa del maltempo in Molise. Piove senza sosta ormai da almeno 36 ore su gran parte della regione mentre in montagna sono in corso nevicate abbondanti. Stamattina scuole chiuse in una trentina di Comuni, soprattutto nel basso Molise dove si registrano i maggiori disagi. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per gli allagamenti. Il più difficile si è concluso nella notte per il recupero di un uomo, travolto dalla piena del fiume Sinarca, a Termoli, mentre era alla guida della sua auto e che per salvarsi si era dovuto aggrappare ad un albero. L'uomo è stato tratto in salvo grazie all'intervento di un elicottero. Nella zona industriale di Termoli diverse aziende, compresa Stellantis, hanno rimandato i lavoratori a casa per motivi di sicurezza. Nella serata di ieri sono state aperte le paratie della diga del Liscione. Diverse le strade chiuse al traffico. Scenario diverso in Alto Molise dove, a Capracotta, imperversa la bufera ed è caduto almeno un metro di neve. Resta l'allerta per i prossimi due giorni: sia oggi che domani sono previste abbondanti precipitazioni su tutta la regione.