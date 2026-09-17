(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - Questo pomeriggio dopo un temporale a Firenze con oltre 45 millimetri piovuti in un'ora, alla Galleria degli Uffizi si è verificata una infiltrazione d'acqua sotto il lucernario della sala dove sono accolti sette dipinti del Seicento tra i quali il Bacco di Caravaggio. L'infiltrazione, riferisce il museo, ha bagnato con schizzi il vetro esterno della teca protettiva del Bacco. "A seguito delle dovute verifiche - viene fatto sapere - non è risultato alcun danno a nessuna delle opere". La sala sarà riaperta da domani mattina. (ANSA).