(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Un intenso flusso di correnti sud-occidentali umide e instabili attraversa il Mediterraneo centro-occidentale andando ad interessare gran parte dell'Italia, causando precipitazioni diffuse ed a tratti persistenti, specie lungo i versanti appenninici occidentali e sulle aree costiere tirreniche, con rinforzo della ventilazione anche sulle regioni meridionali. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile, che valuta per domani allerta arancione su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio; gialla sui restanti settori di Umbria e Lazio, su parte di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria e sull'intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania.. Dal pomeriggio di oggi temporali interesseranno la Campania, in estensione dalla tarda serata ai settori occidentali della Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca sud-occidentali sulla Campania, in estensione a Basilicata, Puglia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. (ANSA).