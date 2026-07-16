(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Dalle ore 16 di ieri i vigili del fuoco sono impegnati negli interventi conseguenti all'ondata di maltempo che ha interessato Emilia - Romagna e Lombardia. In totale sono 900 gli interventi effettuati nelle due regioni per danni causati da pioggia e raffiche di vento. In Emilia - Romagna sono stati effettuati 744 interventi: 156 nel territorio di Bologna, 141 a Modena, 89 a Ferrara, 72 a Reggio Emilia e 36 a Forlì - Cesena, oltre agli interventi svolti negli altri comandi della regione. Gli interventi hanno riguardato la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale, su autovetture e abitazioni, la messa in sicurezza di elementi pericolanti e coperture divelte dal vento, oltre al prosciugamento di locali seminterrati allagati. A Reggio Emilia, in via Pessina, le squadre sono al momento impegnate nella messa in sicurezza dei tetti di tre abitazioni divelti e danneggiati dalle forti raffiche di vento. In Lombardia sono stati effettuati 200 interventi, tra le province di Cremona, Bergamo e Mantova. Le attività hanno riguardato la messa in sicurezza di alberi e piante pericolanti, la rimozione di elementi pericolanti da edifici e strutture e la messa in sicurezza di coperture e tetti danneggiati dal maltempo. In Emilia - Romagna, per far fronte alle numerose richieste di intervento ancora in coda, è stato disposto dal Centro Operativo Nazionale di Roma l'invio in rinforzo di squadre dalle regioni Marche, Liguria e Piemonte. (ANSA).