(ANSA) - FOGGIA, 04 APR - Dopo 48 ore di un'ondata di intenso maltempo a Foggia e nella provincia è tornato a splendere il sole ma prosegue la conta dei danni. "C'è oltre un metro di acqua nei terreni, a causa dell'esondazione del torrente Salsola. Non è la prima volta che accade. In 5 anni è la terza volta. I danni per i raccolti sono davvero ingenti", dice all'ANSA Antonello Gentile, agricoltore di Rignano Garganico, proprietario di una decina di ettari. "La cosa assurda - evidenzia - è che non è stata la pioggia in sé ad allagare i campi, quanto lo straripamento del Salsola. Ci sono sicuramente delle responsabilità. Bisogna capire di chi sono. Non puntiamo il dito contro alcuno, ma ci ritroviamo comunque in queste condizioni". Il torrente Salsola, che costeggia anche la statale 16 in direzione San Severo, straripando ha percorso una decina di chilometri fino a Marana dove l'acqua si è riversata nei campi. "Come me, nelle mie condizioni ci sono i miei familiari e altri confinanti - racconta ancora l'agricoltore -. Ora bisognerà capire quanto e cosa riusciremo a salvare con tutta l'acqua che ristagna nei campi. Io ho seminato grano e ceci. Altri hanno asparagi, broccoli e altre colture di stagione. Quest'anno che speravamo in un raccolto migliore, dopo periodi prolungati di siccità, ci ritroviamo a fare i conti con quanto accaduto". (ANSA).