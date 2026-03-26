(ANSA) - VENEZIA, 26 MAR - Prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando il territorio regionale, con forti raffiche di vento e piogge intense. I Vigili del fuoco dei sette comandi provinciali sono stati impegnati da stanotte in più di 150 interventi per danni causati dal vento e alberi abbattuti. Nessuna criticità è tuttavia stata segnalata. Gli interventi suddivisi per provincia sono stati 60 a Venezia, 25 a Rovigo, 21 a Treviso, 20 a Belluno, 19 a Verona, 16 a Vicenza, 13 a Padova. (ANSA).