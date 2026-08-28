(ANSA) - TREVISO, 28 AGO - I Vigili del fuoco sono impegnati per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo che sta interessando il Veneto. Sono 110 gli interventi effettuati, mentre risultano circa 160 le richieste ancora in attesa presso le Sale operative dei Comandi di Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso. La situazione più impegnativa si registra nel Veronese, dove i comuni maggiormente colpiti sono Isola della Scala, Bovolone, Cerea e Vigasio, con 38 interventi conclusi e 70 richieste in attesa. A Vicenza sono stati effettuati 32 interventi e 18 risultano in attesa; a Padova 5 quelli conclusi e 35 quelli da effettuare; a Venezia 10 interventi effettuati e 20 in attesa; a Treviso 25 interventi conclusi e 16 in attesa. Le operazioni riguardano principalmente il taglio e la rimozione di alberi e rami pericolanti, la rimozione di detriti dalle strade e la messa in sicurezza di tetti, con lamiere spazzate via dal vento. Al momento non si segnalano particolari criticità. Nel Veronese sono stati attivati diversi Centri operativi comunali. I Vigili del fuoco volontari di Bovolone stanno collaborando all'evacuazione dei passeggeri di un treno fermatosi a circa 200 metri dalla stazione ferroviaria di Nogara a causa della caduta di alcune lamiere sulla linea ferroviaria. Il personale operativo del Comando di Verona è stato trattenuto in turno per rinforzare le squadre in servizio durante la notte. In supporto è stato inviato anche il personale del Distaccamento di Castelmassa, in provincia di Rovigo. (ANSA).