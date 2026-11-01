(ANSA) - BRINDISI, 01 NOV - Allerta arancione domani su tutta la Puglia per vento forte e temporali. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e venti da forti a burrasca. I fenomeni saranno accompagnati da locali grandinate e molti fulmini. In seguito all'allerta diramata dalla Protezione civile in Puglia, i comuni di Lecce e di Brindisi hanno disposto la chiusura per domani di tutte le scuole, di parchi e dei cimiteri. La sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone ha fatto sapere che è annullata anche la tradizionale visita prevista per domattina al cimitero monumentale, in occasione della commemorazione dei defunti, alle tombe dei sindaci e di personaggi illustri. In tutta la provincia di Brindisi i sindaci, coordinati dal presidente della Provincia Elio Ciccarese, stanno valutando di disporre anche loro ordinanze di chiusura. Decisione già assunta invece in provincia di Foggia dal comune di San Severo. A causa del maltempo previsto per domani anche il comune di Barletta e quello di Trani hanno disposto la chiusura delle scuole, di parchi e cimiteri. L'allerta arancione con forti piogge, vento e fulmini riguarda tutta la Puglia. Al momento il Comune di Bari non ha previsto provvedimenti di chiusura. (ANSA).