(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 APR - Sono almeno 30 le strade chiuse in Molise dopo il maltempo degli ultimi giorni. A fornire i dati sono i bollettini diffusi dalle amministrazioni provinciali di Campobasso e Isernia. Nel primo caso le arterie impraticabili per inondazione e dissesto sono almeno 25, molte delle quali in Basso Molise; nel secondo caso invece le strade chiuse sono cinque, almeno altre dieci sono interessate da smottamenti, ma restano transitabili. Ieri sera in prefettura a Campobasso si è tenuta una nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi. Resta la chiusura cautelativa del Nucleo industriale di Termoli e resta monitorata l'attività di rilascio controllato dell'acqua dalla diga del Liscione. Dal palazzo di Governo viene rinnovato l'invito alla popolazione ad astenersi dalle attività all'aperto e a limitare gli spostamenti in automobile a quelli strettamente necessari evitando le zone prossime ai corsi d'acqua. Sulla regione anche durante la notte appena trascorsa sono proseguite piogge e nevicate, le precipitazioni - stando alle previsioni meteo - dovrebbero terminare entro la mattinata.