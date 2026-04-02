(ANSA) - CIVITACAMPOMARANO, 02 APR - Frana sulla ss 157, in territorio di Civitacamparano, in provincia di Campobasso: lo smottamento è avvenuto all'alba a causa dell'ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio il Basso Molise. Alle 6 di oggi una squadra di vigili del fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta al km13 della ss 157 per la chiusura della strada. I vigili del fuoco sono impegnati anche in altre frane che si stanno verificando in diverse zone dell'hinterland costiero. (ANSA).