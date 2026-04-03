(ANSA) - PESCARA, 03 APR - Segnali di lieve miglioramento per il fiume Pescara, il cui livello resta elevato ma in graduale calo dopo le criticità dei giorni scorsi. Resta però massima l'attenzione sulla viabilità, ancora fortemente condizionata da allagamenti e chiusure diffuse su strade, ponti e sottopassi. Lo rende noto il Centro Coordinamento Soccorsi, operativo presso la Prefettura di Pescara dalle ore 22 del 31 marzo. Prosegue senza sosta il monitoraggio dell'emergenza causata dal maltempo che ha colpito il territorio negli ultimi giorni. La ricognizione effettuata ha consentito di contenere gli effetti di smottamenti e frane nei comuni di Montesilvano, Città Sant'Angelo, Penne, Sant'Eufemia a Maiella, Lettomanoppello, Cepagatti, Moscufo, Farindola e Serramonacesca. In quest'ultimo centro, un mezzo cingolato dell'Esercito ha raggiunto un albergo rimasto isolato a causa di una slavina. Criticità si sono registrate anche per le esondazioni dei fiumi Pescara, Giardino e Aterno a Pescara, Popoli Terme e Spoltore. In quest'ultimo comune circa 80 famiglie residenti in via Arno sono state evacuate: alcune hanno trovato ospitalità presso la palestra comunale, mentre la maggior parte ha provveduto autonomamente alla sistemazione. Particolare attenzione è rivolta al monitoraggio degli scarichi delle dighe di Penne e Alanno, che nel corso della notte hanno progressivamente ridotto i volumi rilasciati. Gestita anche l'interruzione della fornitura idrica in diversi comuni del Pescarese, tra cui Cappelle sul Tavo, Collecorvino, Loreto Aprutino, Montesilvano Colle, Moscufo, Picciano, Pianella, Penne e Spoltore. L'ospedale di Penne è stato rifornito tramite autobotti per garantire la continuità dei servizi. Proseguono infine gli interventi per il ripristino delle utenze elettriche e idriche a Roccacaramanico, mentre restano in corso le valutazioni preventive per la tutela della pubblica e privata incolumità da parte di tutte le componenti del sistema di soccorso e protezione civile. (ANSA).