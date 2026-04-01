(ANSA) - PESCARA, 01 APR - Abruzzo alle prese con un'intensa ondata di maltempo. Preoccupano soprattutto i fiumi. Sette quelli per i quali, in base alla lettura dei livelli idrometrici, il Centro funzionale della Protezione civile ha comunicato il superamento della soglia di allarme: il Pescara e il Saline, nel Pescarese; l'Alento, il Foro, il Sangro, l'Osento e il Sinello nel Chietino. Hanno superato la soglia di pre-allarme, con graduale aumento verso la soglia di allarme, il Piomba e il Feltrino. Allagamenti e disagi dappertutto. Molti sindaci per oggi hanno disposto la chiusura delle scuole. Il Centro funzionale raccomanda di "mettere in atto le azioni previste nel Piano comunale di emergenza". Si invita, inoltre, a "mettere in atto tutte le attività necessarie alla mitigazione del rischio (controllo dei sottopassi soggetti ad allagamento, verifica della pulizia delle caditoie)", a prestare "particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento". Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi pericolanti o caduti sulle strade. Solo a Pescara, da mezzanotte, oltre 50 le richieste evase; è stato necessario richiamare il personale libero dal servizio. Per oggi il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile ha previsto criticità elevata - allerta rossa per rischio idrogeologico localizzato nel bacino Tordino-Vomano, criticità elevata - allerta rossa per rischio idraulico diffuso nel bacino dell'Aterno, criticità moderata - allerta arancione per rischio idraulico diffuso nei bacini del Pescara e in quello alto del Sangro, criticità moderata - allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato nel bacino della Marsica. Criticità elevata - allerta rossa per rischio valanghe in buona parte della regione. Secondo gli esperti di AbruzzoMeteo.org le precipitazioni torneranno a intensificarsi dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata, in particolare sul versante adriatico. "Un lento e graduale miglioramento avverrà non prima della seconda metà della giornata di giovedì". (ANSA).