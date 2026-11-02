(ANSA) - PESCARA, 02 NOV - I meteorologici l'avevano annunciata e puntuale la neve ha fatto ieri la sua prima comparsa sull'Appennino abruzzese. Dopo una mattinata con cielo irregolarmente nuvoloso e qualche piovasco, dalle prime ore del pomeriggio sono iniziate le precipitazioni nevose. La 'dama bianca' ha quindi iniziato ad abbracciare in modo particolare la zona dell'Alto Sangro e del Parco Nazionale. Fiocchi copiosi nel corso delle ore hanno depositato circa 5/6 centimetri a Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo. Tetti e strade innevate anche a Pescasseroli. Non solo la provincia dell'Aquila ha visto la neve, imbiancati anche Prati di Tivo, sul versante teramano del Gran Sasso, Passolanciano e l'area della Majelletta. Il nucleo depressionario di matrice artico-marittima, dopo aver raggiunto l'Italia, ha scavato un minimo depressionario in traslazione dal basso Tirreno verso lo Ionio. Tale dinamica ha dispensato intensi accumuli in Abruzzo, solo i comparti interni della regione hanno ricevuto meno precipitazioni, essendo sottovento alle correnti nord-orientali. Operatori turistici particolarmente felici per questo anticipo di inverno proprio nel giorno di Tutti i Santi, nella speranza che la stagione possa proseguire in modo ottimale in vista dell'apertura degli impianti da sci nel mese di dicembre. Di fatto alle quote di partenza dell'area sciistica di Roccaraso, quella dell'Aremogna a 1.600 metri, a metà pomeriggio già si misuravano più di 10 centimetri di neve. Nel corso della scorsa notte sono proseguite le nevicate, anche se in modo meno intenso, ma l'abbassamento della quota neve ha fatto sì che una leggera imbiancata scendesse fino a 1.000 metri, come a Campo di Giove. (ANSA).