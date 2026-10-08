(ANSA) - ROMA, 08 OTT - E' arrivata la prima vera perturbazione autunnale: il picco è previsto oggi, con venti forti e precipitazioni abbondanti ovunque, mentre entro venerdì i valori termici faranno registrare un generale ridimensionamento, attestandosi su livelli pienamente autunnali con massime inferiori ai 20°C al Nord, intorno ai 22°C al Centro e sui 23-24°C al Meridione. "Nelle prossime 48 ore - spiega il meteorologo de iLMeteo.it, Lorenzo Tedici - il territorio nazionale sarà interessato dal transito della prima perturbazione autunnale strutturata a prevalente impronta atlantica. Il sistema è guidato da una saccatura colma di aria fresca in quota che, interagendo con la massa d'aria più mite preesistente sul bacino del Mediterraneo, innescherà condizioni di accentuata instabilità". Il maltempo avrà il suo picco oggi,, con accumuli localmente superiori ai 50 mm nelle 24 ore (che equivalgono a 50 l/mq) al Settentrione, lungo la fascia tirrenica e fino alla Campania. Sui rilievi alpini il limite delle nevicate scenderà intorno ai 2000 metri, con accumuli stimati fino a 10-15 cm nelle 24 ore. Domani il maltempo proseguirà: le precipitazioni interesseranno in modo particolare il Basso Tirreno, la fascia adriatica, il Nord-Est e le Isole Maggiori. Nel corso del fine settimana si registrerà un graduale ripristino della stabilità al Nord e sulla Toscana. Sabato si manterranno residue precipitazioni al Sud e sul Medio Adriatico; domenica - secondo le prime indicazioni - ci saranno piogge su medio e basso Adriatico e localmente sul resto del Sud, altrove sarà soleggiato. Nel dettaglio: Giovedì 8. Al Nord: piogge, meno in Emilia Romagna e basso Veneto; neve oltre i 2000 metri. Al Centro: piogge diffuse sul versante tirrenico. Al Sud e sulle Isole: instabilità in Campania e Sardegna; Scirocco sostenuto e valori termici elevati in Sicilia. Venerdì 9. Al Nord: piogge al Nord-Est, localmente intense in Emilia-Romagna. Al Centro: instabilità con rovesci sparsi. Al Sud e sulle Isole: piogge diffuse sul Basso Tirreno e in Siciliai; forte Maestrale in Sardegna. Sabato 10. Al Nord: nubi sparse. Al Centro: instabile con piogge sul settore adriatico. Al Sud e sulle Isole: piogge sparse in graduale attenuazione con ventilazione dai quadranti settentrionali. Tendenza: Domenica: piogge su medio e basso Adriatico e localmente sul resto del Sud, soleggiato altrove. (ANSA).