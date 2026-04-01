(ANSA) - ROMA, 01 APR - Ancora maltempo sull'Italia investita da correnti fredde dai Balcani. Valutata per domani allerta rossa su alcuni settori di Abruzzo, Molise e Puglia; arancione sui restanti territori di Molise, Puglia e su settori di Abruzzo, Basilicata e Calabria. Lo indica una nuovo avviso meteo della Protezione civile, che indica miglioramenti a partire da venerdì. Dal primo mattino di domani persisteranno dunque precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. (ANSA).