(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Breve tregua, domani e martedì, del maltempo che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni. Se oggi si registreranno precipitazioni diffuse su molte regioni del Centro-Nord, accompagnate dal ritorno della neve sui rilievi alpini e appenninici, domani sono previsti residui piovaschi. Martedì, poi, prevarrà il sole , ma il giorno successivo si aprirà un nuovo fronte atlantico al Centro-Nord. Secondo il meteorologo de iLMeteo.it Mattia Gussoni, oggi la perturbazione interesserà la Liguria di Levante, l'Alta Toscana, la Lombardia orientale, l'Emilia-Romagna, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Entro la serata i fenomeni si estenderanno verso i settori tirrenici, raggiungendo Umbria, Lazio, Campania e localmente la Puglia. Domani residui piovaschi nelle Marche, in Abruzzo, Molise e Calabria, poi sono previste ampie schiarite e nebbie in Pianura Padana. Martedì le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con nebbie al Nord e nelle valli interne, salvo isolati piovaschi serali sulla Liguria. Ma da mercoledì un nuovo fronte atlantico arriverà al Centro-Nord con neve sulle Alpi oltre gli 800-900 metri, poi al Centro-Sud tirrenico. Neve in Appennino oltre i 1800-2000 metri. In dettaglio: Domenica 22 - Al Nord: precipitazioni diffuse, più consistenti su Liguria di Levante e settori orientali, e nevicate sull'arco alpino. Al Centro: piogge sull'Alta Toscana in estensione serale a Umbria e Lazio, neve sull'Appennino centro-orientale. Al Sud e sulle Isole: piogge serali su Campania e sulla Puglia, forte Maestrale in Sardegna. Lunedì 23 - Al Nord: ampie schiarite con cieli sereni o poco nuvolosi, formazione di banchi di nebbia in Pianura Padana dopo il tramonto. Al Centro: residui piovaschi mattutini sul versante adriatico e deboli nevicate in Appennino, poi miglioramento. Al Sud e sulle Isole: locali piovaschi al mattino sulla Calabria, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori. Martedì 24 - Nebbia al mattino in Pianura Padana, piovaschi serali sulla Liguria. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: tempo stabile e sole. Tendenza - Da Mercoledì nuovo fronte atlantico con fase perturbata al Centro-Nord e neve sulle Alpi, in estensione al versante tirrenico del Centro-Sud. Neve a quote più elevate in Appennino. (ANSA).