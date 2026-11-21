(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Una nuova perturbazione atlantica interesserà, nella giornata di domani, gran parte delle regioni centro-settentrionali del nostro Paese, causando anche una intensificazione dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche", avverte la Protezione Civile. L'avviso prevede dal primo mattino di domani, domenica 22 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Attesi, inoltre, sempre dalla mattina di domani, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Piemonte e Sardegna, in estensione a Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, con particolare riferimento ai relativi settori costieri e montuosi, con raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori alpini occidentali del Piemonte e lungo la dorsale adriatica appenninica. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico sui bacini settentrionali della Toscana, allerta gialla su settori di Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Molise. (ANSA).